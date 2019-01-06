Главу украинской "новой Церкви" до сих пор не поздравил ни один предстоятель

Предстоятеля украинской "новой Церкви" на Украине митрополита Епифания до сих пор не поздравил никто из глав поместных Церквей. Об этом в эфире "России 24" заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
На его взгляд, это очень показательно, поскольку когда митрополита Киевского Онуфрия в своё время избрали главой Украинской православной церкви, то "его на следующий день все поздравили".
— Многие говорят, мол, почему другие Церкви не высказываются? Но они не высказываются и в поддержку Константинополя. И это тоже немаловажный факт, — рассуждает Легойда. — Приведу простой пример: этого новоявленного предстоятеля так называемой Украинской единой церкви Епифания — его ведь никто не поздравил из глав поместных Церквей. А церковный протокол такого двухнедельного молчания не предполагает.
Напомним, что 5 января константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии (независимости) украинской "новой Церкви". Церемония состоялась в Стамбуле, куда съехался весь политический истеблишмент страны. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. А вот каноническая Украинская церковь считает, что это приведёт к большему расколу в стране.
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