На Украине нашли чемодан с мёртвой студенткой

Страшную находку обнаружили жители украинского Днепра (бывший Днепропетровск) в одном из мусорных баков. Это был старый чемодан, внутри которого оказалось тело юной девушки.

Полиция уже установила личность погибшей. Её звали Дарья Белоус, ей было 19 лет.

Сообщается, что девушка родом из Харьковской области, а в Днепр приехала учиться в колледже. Известно также, что её мать и отца лишили родительских прав.

В последний раз Дарья выходила на связь 3 января. Тогда она сообщала, что возвращается в Днепр из Киева, где встречала Новый год. Уже на следующий день её телефон был отключён.

С кем она праздновала, в какой компании возвращалась домой и куда пошла по приезде — никто не знает. Возбуждено уголовное дело.