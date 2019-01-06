На Украине нашли чемодан с мёртвой студенткой

Читайте также

На Украине нашли чемодан с мёртвой студенткой

23

Страшную находку обнаружили жители украинского Днепра (бывший Днепропетровск) в одном из мусорных баков. Это был старый чемодан, внутри которого оказалось тело юной девушки.

<p></p>

Полиция уже установила личность погибшей. Её звали Дарья Белоус, ей было 19 лет.

Сообщается, что девушка родом из Харьковской области, а в Днепр приехала учиться в колледже. Известно также, что её мать и отца лишили родительских прав.

В последний раз Дарья выходила на связь 3 января. Тогда она сообщала, что возвращается в Днепр из Киева, где встречала Новый год. Уже на следующий день её телефон был отключён.

С кем она праздновала, в какой компании возвращалась домой и куда пошла по приезде — никто не знает. Возбуждено уголовное дело.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×