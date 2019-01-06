Чтобы не разбавляли. В России введут новую систему контроля качества бензина

Качество бензина в России будут контролировать по новой системе, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом пишет "Российская газета".
По словам министра, уже в ближайшие месяцы в Москве начнут следить за тем, как топливо поступает с нефтеперерабатывающих заводов на заправки. Специалисты будут проверять, сколько вывезли и сколько в итоге разлили в баки.
Если цифры не совпадают, значит, в топливо что-то подмешали. Например, самодельный бензин с мини-НПЗ.
— Система прослеживаемости как раз и покажет, где произошло подмешивание — на нефтебазе, в ходе транспортировки или уже непосредственно в резервуарах АЗС, — отметил Мантуров.
Он добавил, что новую систему начнут тестировать в Северо-Западном округе Москвы в первой половине 2019 года.
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