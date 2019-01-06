Чтобы не разбавляли. В России введут новую систему контроля качества бензина

Эксперты намерены проследить за тем, как топливо вывозят с НПЗ и разливают по бензобакам, и выяснить, где и как к нему подмешивают фальсификат.

Качество бензина в России будут контролировать по новой системе, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом пишет "Российская газета".

По словам министра, уже в ближайшие месяцы в Москве начнут следить за тем, как топливо поступает с нефтеперерабатывающих заводов на заправки. Специалисты будут проверять, сколько вывезли и сколько в итоге разлили в баки.

Если цифры не совпадают, значит, в топливо что-то подмешали. Например, самодельный бензин с мини-НПЗ.

— Система прослеживаемости как раз и покажет, где произошло подмешивание — на нефтебазе, в ходе транспортировки или уже непосредственно в резервуарах АЗС, — отметил Мантуров.

Он добавил, что новую систему начнут тестировать в Северо-Западном округе Москвы в первой половине 2019 года.