Песков рассказал о предстоящей поездке Путина в Калининградскую область

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке визита Владимира Путина в Калининградскую область. По данным СМИ, поездка запланирована на вторник, 8 января.
— Да, действительно, готовится, — заявил РИА "Новости" представитель Кремля.
Как ожидается, глава государства проведёт совещание по вопросам строительства культурно-музейных комплексов в Калининграде, Севастополе и Владивостоке. Проект по созданию таких комплексов Владимир Путин инициировал в марте 2018 года. А минувшей осенью стало известно, что в Калининграде, например, культурно-музейный кластер будет включать в себя театры оперы и балета с хореографическими училищами и музыкально-театральными школами, где студенты смогут жить и учиться.
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