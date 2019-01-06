Каноническая УПЦ отказалась от совместных служб с "новой Церковью"

Там пояснили, что только Православная церковь имеет власть совершать полноту всех таинств. Но к раскольникам это не относится.

Каноническая Украинская православная церковь не будет проводить совместные богослужения вместе с "новой Церковью", получившей томос о независимости. Об этом РИА "Новости" заявил представитель УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).

— Новая Церковь является неканонической религиозной организацией. Это означает, что как Православная церковь, которая имеет власть совершать полноту всех таинств, эта религиозная организация таковой не является. Поэтому сослужить с религиозными деятелями этой церкви мы не имеем никакой возможности, — пояснил священнослужитель.

Напомним, что 5 января патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии. А сегодня была улажена последняя "формальность" — украинским раскольникам выдали документ, что говорится, на руки, и теперь они повезут свиток на родину. Президент Порошенко назвал томос настоящим чудом, которому украинский народ, по его словам, обязан "воле Творца". А вот каноническая Украинская церковь считает, что это приведёт к большему расколу в стране.