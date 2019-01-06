В Вологодской области мужчина погиб, спасая 11-летнего сына из пожара

По предварительным данным, источником огня стал растопленный котёл, расположенный в помещении, прилегающем к частому дому.

В городе Кириллове Вологодской области в пожаре, охватившем двухэтажный дом, погибли 11-летний ребёнок и его отец, который бросился в огонь спасать своего сына. Инцидент произошёл около 3:30 ночи 5 января 2019 года, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

— От возникшего в доме задымления проснулись находившиеся на втором этаже дома мальчики и разбудили остальных. Хозяин дома через оконный проём на первом этаже помог эвакуироваться жене и троим детям. За 11-летним сыном он направился на второй этаж дома, однако не смог его спасти. В связи с быстрым задымлением помещения дома и распространением огня по всей площади оба погибли, — говорится в сообщении следователей.

Прибывшие на место экстренные службы смогли только обнаружить тела мужчины и ребёнка. Следователями назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. Опрошены очевидцы и другие свидетели, изъят твердотопливный котёл.