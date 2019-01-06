Украинский суд отклонил жалобу на закрытие избирательных участков в России

Решение местной ЦИК пытались оспорить депутаты от "Оппозиционного блока". Они сочли его политически мотивированным.

Апелляционный суд отклонил иск украинских депутатов по поводу решения ЦИК о закрытии всех избирательных участков на территории России. Об этом заявил журналистам член "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

— Несмотря на то что законных оснований принимать такое решение ЦИК не имела, суд в удовлетворении иска нам отказал, аргументируя недостаточностью доказательств пребывания за пределами Украины в день голосования, — проинформировал он.

Таким образом, граждане Украины, находящиеся на российской территории, не смогут проголосовать на грядущих президентских выборах, как это было ранее — с помощью избирательных участков, открытых на территориях посольства и консульских учреждений.

Депутаты от оппозиции убеждены, что решение о закрытии избирательных участков политически мотивированно. На их взгляд, таким образом президент Пётр Порошенко решил отсечь голоса нелояльной аудитории.

Новинский добавил, что партия будет пытаться обжаловать это решение через механизмы Верховного суда.

Напомним, что выборы президента Украины назначены на 31 марта. В день начала избирательной кампании — 31 декабря 2018 года — ЦИК страны ликвидировала все пять участков для голосования в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске. Украинский МИД объяснил эту меру соображениями "безопасности".