За погодой и за нами. Приложение с прогнозом синоптиков заподозрили в слежке

По данным следствия, программа фиксировала местоположение смартфонов, а затем компания-владелец продавала эти данные рекламщикам.

Власти Лос-Анджелеса подали в суд на компанию — владельца приложения The Weather Channel, пишет Associated Press. Они обвинили фирму в незаконном использовании геоданных пользователей.

— TWC наживалась на этих данных, используя их для получения финансовой выгоды и для целей, не имевших никакого отношения ни к погоде, ни к приложению, — сказано в иске.

Как заявили в руководстве города, компания много лет собирала информацию о перемещении устройств пользователей, а затем продавала её рекламодателям, разным интернет-сайтам и организациям, которые ведут анализ поведения потребителей.

В корпорации IBM, которая является материнской компанией The Weather Channel, иск назвали несостоятельным и заверили, что создатели приложения никогда не скрывали, для чего использовали данные пользователей.