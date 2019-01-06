За погодой и за нами. Приложение с прогнозом синоптиков заподозрили в слежке

Читайте также

За погодой и за нами. Приложение с прогнозом синоптиков заподозрили в слежке

38

Фото: © Pixabay/FirmBee

По данным следствия, программа фиксировала местоположение смартфонов, а затем компания-владелец продавала эти данные рекламщикам.

Власти Лос-Анджелеса подали в суд на компанию — владельца приложения The Weather Channel, пишет Associated Press. Они обвинили фирму в незаконном использовании геоданных пользователей.

— TWC наживалась на этих данных, используя их для получения финансовой выгоды и для целей, не имевших никакого отношения ни к погоде, ни к приложению, — сказано в иске.

Как заявили в руководстве города, компания много лет собирала информацию о перемещении устройств пользователей, а затем продавала её рекламодателям, разным интернет-сайтам и организациям, которые ведут анализ поведения потребителей.

В корпорации IBM, которая является материнской компанией The Weather Channel, иск назвали несостоятельным и заверили, что создатели приложения никогда не скрывали, для чего использовали данные пользователей.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×