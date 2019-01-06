"В знак бескорыстной дружбы". Порошенко снова преподнёс сладости Варфоломею

Вселенский патриарх выразил надежду, что на этот раз шоколад убедит "злые языки", что он не брал денег от президента Украины за автокефалию для "новой церкви".

Украинский президент Пётр Порошенко снова привёз шоколад константинопольскому патриарху Варфоломею. Об этом глава Вселенской церкви рассказал на приёме по случаю подписания томоса об автокефалии "новой церкви", пишет РИА "Новости".

Владыка заявил, что сладости должны послужить окончательным доказательством того, что его отношения с Порошенко бескорыстны.

— Вселенский патриарх сказал, что президент Порошенко снова принёс шоколад, и надеется, что на этот раз убедит всех, что деньги не были даны, как злонамеренно говорили некоторые, — написано в официальном блоге вселенского патриархата.

Как ранее писал Лайф, в декабре Варфоломей пошутил, что президент Украины расплатился с ним за автокефалию не деньгами, а конфетами с собственной фабрики.