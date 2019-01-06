"Правый сектор" анонсировал акции против канонической церкви по всей Украине

В Рождественский сочельник радикалы объявили сбор сторонников в соцсетях, чтобы силой обеспечить массовый переход верующих на сторону раскольников.

Радикалы из "Правого сектора"* анонсировали проведение целого ряда провокаций у кафедральных соборов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Сообщения о сборе сторонников появились на страницах в соцсетях целого ряда региональный ячеек организации. Так, радикалы планируют сорвать Рождественские службы в храмах Сумской, Тернопольской, Львовской, Ровенской и Винницкой областей.

Акции будут проходить под лозунгом "Геть загарбників у рясах" (Долой захватчиков в рясах). В анонсе "Правого сектора" говорится, что Московская церковь "несёт чужие традиции", "дурманит головы" и заставляет украинцев "сомневаться в собственном могуществе".

— Мы хотим, чтобы каждый православный верующий перешёл в Православную церковь Украины и возрождал национальную самобытность, — говорится в сообщениях.

Напомним, что 5 января патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии. А сегодня была улажена последняя "формальность" — украинским раскольникам выдали документ, что говорится, на руки, и теперь они повезут свиток на родину. Президент Порошенко назвал томос настоящим чудом, которым украинский народ, по его словам, обязан "воле Творца". А вот каноническая Украинская церковь считает, что это приведёт к большему расколу в стране.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.