Президент Турции посетит Россию в январе

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и контракт по закупке ракетных систем С-400.

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует до конца месяца посетить Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей. Таким образом, поездка в Россию может стать первой зарубежной командировкой Эрдогана в наступившем году.

Ожидается, что Путин и Эрдоган обсудят самый широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию в Сирии и контракт по закупке ракетных систем С-400.

К слову, в конце 2018 года турецкий лидер сообщал о намерении посетить Москву и встретиться с президентом России с глазу на глаз. Однако в Кремле тогда сообщили, что в планах Путина пока нет встречи с Эрдоганом.

Любопытно, что буквально на днях стало известно о "последней попытке" США помешать поставкам С-400 в Турцию. Вашингтон отчаянно предлагал вместо российских ЗРК американские комплексы Patriot. Но Анкара ответила, что сотрудничество с Москвой всё же выгоднее.