Двое жителей Донбасса скончались в очереди на украинских КПП

Число таких трагических инцидентов увеличилось за новогодние праздники. Все умершие — люди преклонного возраста.

В очереди на контрольно-пропускных пунктах между Украиной и Донбассом за минувшие сутки умерли два пенсионера. 65-летний мужчина и 79-летняя женщина следовали на подконтрольную Киеву территорию за пенсиями и социальными выплатами. Их жизни оборвались из-за длинных очередей на линии соприкосновения воюющих сторон, сообщают представители Операции объединённых сил Украины в "Фейсбуке".

Первый трагический случай произошёл на КПП Станица Луганская. По версии украинской стороны, пожилой мужчина отстоял в очереди несколько часов и уже оформлял документы, как вдруг потерял сознание. Пограничники вызвали врачей, однако пенсионер скончался ещё до их приезда. Причиной смерти, по предварительным данным, стала остановка сердца.

Однако представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко на брифинге в воскресенье заявил, что пенсионер умер вследствие преступных действий украинских спецслужб.

— По словам очевидцев, сотрудники СБУ намеренно задержали мужчину с целью его вербовки, применяя при этом насильственные методы. От сильных эмоциональных и физических потрясений пожилой человек скончался на месте, — заявил Марочко.

Другой инцидент произошёл вблизи пункта Майорское. Стоящая в очереди пожилая женщина пожаловалась на плохое самочувствие, и пограничники вызвали ей врачей, но спасти пенсионерку не удалось. Причина смерти устанавливается.

Отметим, что аналогичным образом на КПП в Донбассе 31 декабря скончался пожилой мужчина, а 80-летнюю женщину, которую экстренно доставили в больницу из-за проблем с сердцем, удалось спасти.