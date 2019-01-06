Россиян обязали сообщать властям о строительстве на дачных участках

Затеяв реконструкцию своего дачного домика или даже возведение бани, стоит сообщить об этом в местную администрацию, чтобы не возникло проблем с оформлением прав собственности, рассказали "Российской газете" в Росреестре.

В августе прошлого года 340-й федеральный закон отменил требование о получении разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Однако в данный момент действует единый уведомительный порядок начала и окончания строительства объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов на садовых участках.

Согласно нынешним нормам, дома, возводимые на садовых участках, не должны быть выше 20 метров или трёх этажей, а также один дом не может быть разделён на несколько квартир.

Специалисты рассказали, что от местной администрации, в чьём ведении находится земельный участок, нужно требовать подтверждение факта получения заявки на строительство ещё до начала возведения объекта. Также чиновникам нужно будет передать соответствующий технический план по завершению строительства. Без этих процедур суд может посчитать здание самостроем.