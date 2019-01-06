Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде

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Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде

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Фото: © Twitter/Asia News

По предварительным данным, россиян не было в автобусе, который перевернулся в провинции Патхумтхани в Таиланде. Об этом сообщили в Посольстве России в Бангкоке.

Как ранее писал Лайф, двухэтажный автобус вёз туристов в столицу. Авария произошла во время сильного дождя. Водитель резко затормозил, чтобы не столкнуться с ехавшей впереди машиной.

Погибло шесть человек, в том числе младенец. Около 50 человек получили травмы.

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