Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде

По предварительным данным, россиян не было в автобусе, который перевернулся в провинции Патхумтхани в Таиланде. Об этом сообщили в Посольстве России в Бангкоке.
Как ранее писал Лайф, двухэтажный автобус вёз туристов в столицу. Авария произошла во время сильного дождя. Водитель резко затормозил, чтобы не столкнуться с ехавшей впереди машиной.
Погибло шесть человек, в том числе младенец. Около 50 человек получили травмы.
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