Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде

По предварительным данным, россиян не было в автобусе, который перевернулся в провинции Патхумтхани в Таиланде. Об этом сообщили в Посольстве России в Бангкоке.

Как ранее писал Лайф, двухэтажный автобус вёз туристов в столицу. Авария произошла во время сильного дождя. Водитель резко затормозил, чтобы не столкнуться с ехавшей впереди машиной.

Погибло шесть человек, в том числе младенец. Около 50 человек получили травмы.