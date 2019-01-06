Пассажирский самолёт выкатился за пределы ВПП во Львове

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Пассажирский самолёт выкатился за пределы ВПП во Львове

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На борту находилось 65 человек. Работа местного аэропорта приостановлена после инцидента.

Самолёт компании Turkish Airlines выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Львов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. "Боинг", который должен был следовать по маршруту Львов — Стамбул, слегка занесло при осуществлении разворота. Фотографиями с места ЧП поделились в соцсетях очевидцы.

<p>Фото © Facebook/Валерий Стоян</p>

В момент ЧП на борту находились 59 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал. Однако работа аэропорта была приостановлена.

— В настоящее время осуществляются мероприятия по эвакуации воздушного судна с взлётно-посадочной полосы. Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время, — информирует пресс-служба в своём "фейсбуке".

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