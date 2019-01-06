Московские спасатели рассказали о своей внештатной "коллеге" — таксе Марусе

Один раз побывав на мероприятии спасателей со своей хозяйкой, такса Маруся стала любимицей публики и настоящим внештатным психологом московских спасателей и пожарных. О том, как собака стала частью команды, рассказали ТАСС в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

— Однажды я взяла с собой Марусю, это был выходной день, и ей так понравилось, и понравилась она и спасателям, и пожарным, просто все пришли в восторг от общения с ней... И мы поняли, что людям, которые соприкасаются каждый день с тушением пожаров, спасением людей в минуты отдыха такое общение с собакой будет очень полезно. Ведь не случайно существуют собаки-терапевты, — рассказала владелица таксы, сотрудник департамента Елена Епур.

Маруся очень контактная собака, легко знакомится с людьми. Для неё даже пошили форму как для постоянного сотрудника команды. Собаке создали страницу в "Инстаграме", где рассказывают о её буднях и работе спасателей Москвы.