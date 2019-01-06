"Зимний Диснейленд". В китайском Харбине открылся фестиваль льда и снега

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"Зимний Диснейленд". В китайском Харбине открылся фестиваль льда и снега

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Фото: © Twitter/China Daily

Скульпторы и рабочие воздвигли целый ледяной город с копиями Колизея, Миланского собора и других всемирно известных зданий.

Международный фестиваль снега и льда открылся на северо-востоке Китая в Харбине, пишет Reuters. На площади в 60 тысяч квадратных метров построили более двух тысяч ледяных сооружений.

Среди них копии Колизея, Миланского собора и других самых знаменитых достопримечательностей.

Около десяти тысяч скульпторов и рабочих трудились над их созданием чуть больше двух недель. Каждое творение подсветили прожекторами.

— Это как Диснейленд, Диснейленд зимой, — сказал один из посетителей фестиваля.

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