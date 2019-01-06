Папа римский поздравил православных с наступающим праздником Рождества

7 января светлый праздник отпразднуют Русская православная церковь, Грузинская, Иерусалимская и Сербская церкви, Афонские монастыри, а также восточнокатолические церкви и старообрядцы.

Папа римский Франциск поздравил православных и католиков восточных церквей с наступающим Рождеством Христовым. 25 декабря этот праздник уже отметила Римско-католическая церковь, а также протестанты. Различия в датах объясняются разницей между юлианским и григорианским календарями, которых придерживаются разные конфессии.

— Некоторые восточные церкви, католические и православные, которые следуют юлианскому календарю, завтра отметят Святое Рождество. К ним обращаю я сердечные и братские поздравления в знак общности между всеми нами христианами, признающими Иисуса как Господа и Спасителя. Всех их поздравляю с Рождеством! — заявил понтифик в ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

А сегодня, как уже сообщал Лайф, православные верующие отмечают Рождественский сочельник. В этот день христиане завершают 40-дневный пост и готовятся к празднику Рождества Христова. С утра Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.