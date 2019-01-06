В Москве таксист напал на пассажира с ножом из-за проблем с банковской картой

Конфликт закончился госпитализацией для обоих. Подробности выясняют полицейские.

ЧП произошло минувшей ночью на западе Москвы. Водитель такси напал на пассажира с ножом из-за того, что тот не смог расплатиться наличными. По данным телеграм-канала Mash, 33-летний москвич Андрей С. воспользовался для вызова машины специальным приложением "Яндекса", указав, что оплатит поездку картой. Но на месте назначения выяснилось, что этот вариант таксиста совсем не устраивает.

После словесной перепалки водитель схватился за нож. Раненого пассажира увезли в больницу. По версии Mash, вспыльчивого таксиста тут же доставили в отделение, однако в пресс-службы ГУ МВД России по Москве сообщили, что поездка закончилась госпитализацией для обоих.

— В результате конфликта оба участника госпитализированы в медучреждение с травмами, — заявили в ведомстве.