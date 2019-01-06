Разрушенные взрывом подъезды жилого дома в Магнитогорске будут снесены

В магнитогорском многоэтажном доме, где в канун Нового года прогремел взрыв, собираются снести седьмой и восьмой подъезды, сообщает губернатор Челябинской области Борис Дубровский на своём сайте.

— На объекте со вчерашнего дня ведутся подготовительные работы по демонтажу. Проведённая экспертиза рекомендует на время демонтажа отселить жителей пятого и шестого подъездов. Это будет выполнено. После завершения демонтажа седьмого и восьмого подъездов будет проведена ещё одна проверка всех оставшихся подъездов дома. Окончательные решения будут приниматься на основании этой экспертизы, — говорится на сайте губернатора.

Глава региона также рассказал, что на общедомовом собрании жильцы проголосовали за возвращение газоснабжения в квартиры. С сегодняшнего дня в доме будут запущены лифты.

Ранее Лайф рассказывал, что на благотворительный счёт для пострадавших от взрыва газа перевели уже 22 миллиона рублей. Из федерального и регионального бюджетов для помощи пострадавшим выделили более 90 миллионов рублей.