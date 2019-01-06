"Странно, что общаются через СМИ". В "Роскосмосе" удивились поведению NASA

В российской госкорпорации подчеркнули, что официального уведомления об отмене встречи с Дмитрием Рогозиным из США до сих пор не поступило.

В "Роскосмосе" выразили недоумение по поводу ситуации с запланированным визитом главы корпорации Дмитрия Рогозина в США, пишет ТАСС. Сообщается, что об отмене приглашения в компании узнали так же, как и во всём мире: через СМИ.

— Для нас является странным, что коллеги из NASA общаются с нами через СМИ, а не напрямую, — сказал агентству официальный представитель "Роскосмоса" Владимир Устименко.

Он добавил, что пока даже формальных уведомлений от американского космического агентства не последовало.

Как ранее писал Лайф, глава NASA Джим Брайденстайн в интервью The Washigton Post сообщил, что Штаты отменили встречу с Рогозиным из-за возражений сенаторов Конгресса.

Напомним, руководители двух космических агентств планировали встретиться в феврале 2019 года. Было намечено обсудить в том числе новые контракты на запуски ракет "Протон". Кроме того, не исключалась возможность встречи Рогозина и главы SpaceX Илона Маска.