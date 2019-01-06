В Совфеде рассказали о последствиях срыва визита Рогозина в США

Американские сенаторы поставили на заклание собственным интересам совместные проекты России и США, имеющие колоссальную ценность для всего человечества.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич опасается, что отмена визита Дмитрия Рогозина в США может негативно сказаться на сотрудничестве двух стран в космической отрасли. И в этом российский сенатор винит американских законодателей, которые ярко продемонстрировали, что не собираются менять вектор политики русофобии и дискредитации России.

— Ничего не поменялось. Даже понимая, что сегодня у NASA и "Роскосмоса" есть очень серьёзные совместные проекты, имеющие колоссальную ценность для России, для США и вообще для человечества, они (сенаторы. — Прим. ред.) в угоду этим узкокорпоративным интересам небольшой группы финансово-промышленных элит Соединённых Штатов поставили их на заклание, — заявил Клинцевич в беседе с ТАСС.

Напомним, что о возможной отмене визита Рогозина в США стало известно накануне. В "Роскосмосе" сразу потребовали объяснений от американской стороны.

А сегодня стало известно, что "Роскосмос" даже готов отказаться от переговоров с NASA об участии в создании окололунной станции Gateway из-за отмены визита Рогозина.