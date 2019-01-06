В Саудовской Аравии женщины будут узнавать о разводе через СМС

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В Саудовской Аравии женщины будут узнавать о разводе через СМС

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Фото: © AP/Hassan Ammar

По мнению опрошенных Би-би-си женщин-юристов, новая мера положит конец так называемым тайным разводам — ​​случаям, когда мужчины прекращают брак, не сказав об этом своим жёнам. В таких случаях женщины не могли отстоять свои права на алименты.

Новый закон Саудовской Аравии требует от судов, куда обратился муж для бракоразводного процесса, оповещать жён текстовым сообщением, сообщает телеканал "Би-би-си".

В 2017 году в Саудовской Аравии разрешили женщинам водить автомобили, позднее — посещать футбольные матчи и занимать традиционно мужские профессии. Авторство череды экономических и социальных реформ приписывают наследному принцу Мухаммеду ибн Салману.

Среди вещей, которые гражданки Саудовской Аравии до сих пор не могут сделать без согласия опекуна, которым чаще является муж, отец, брат или сын, телеканал перечисляет: подать заявление на получение паспорта, поехать заграницу, выйти замуж, открыть банковский счёт, начать определённые виды бизнеса, получить плановую хирургическую операцию и выйти из тюрьмы.

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