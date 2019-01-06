Пьяный житель Уфы воткнул ручку в глаз врачу скорой помощи

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Пьяный житель Уфы воткнул ручку в глаз врачу скорой помощи

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Фото: © РИА "Новости"/Алексей Мальгавко

Медик приехал после того, как бригаду вызвали родственники больного, а в итоге сам экстренно отправился в больницу как пациент.

В столице Башкирии началась доследственная проверка по факту нападения на врача скорой помощи, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление СК.

Сообщается, что инцидент произошёл в жилом доме на улице Менделеева. Туда по вызову приехала бригада медиков. Человек, которому нужна была помощь, оказался нетрезвым.

— Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воткнул ручку в глаз доктору скорой помощи, — сообщили агентству.

Медика экстренно госпитализировали.

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