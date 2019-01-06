Патриарх Кирилл обратился к верующим с проповедью в канун Рождества

Предстоятель Русской церкви пожелал православным христианам, чтобы в их душе "укреплялась вера, не иссякала надежда и возрастала любовь".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающим праздником Рождества Христова. 7 января светлый праздник отпразднуют Русская православная церковь, Грузинская, Иерусалимская и Сербская церкви, Афонские монастыри, а также восточнокатолические церкви и старообрядцы.

В своём традиционном рождественском послании глава РПЦ отметил, что никакие политические противостояния не могут лишить верующего человека "мира Христова" в его душе. Владыка отметил, что лишь любовь Божия, явленная в рождении Спасителя, приносит людям истинный мир.

— Этот мир не поколебать житейским неурядицам, социальным потрясениям, политическим нестроениям и даже вооружённым конфликтам, ибо в мире Христовом сокровенно живёт такая духовная сила, что он попирает ею всякую земную скорбь и напасть, — говорится в послании патриарха.

Говоря о самом смысле светлого праздника Рождества, предстоятель РПЦ отметил, что на протяжении всей своей истории "человечество искало Бога, тоскуя по утраченному общению со своим Создателем".

— В ответ на эти усилия Господь и явил свою любовь к роду человеческому и сам простёр нам свою спасительную руку, — добавил он.

А сегодня, как уже сообщал Лайф, православные верующие отмечают Рождественский сочельник. В этот день христиане завершают 40-дневный пост и готовятся к празднику Рождества Христова. С утра патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.