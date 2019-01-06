США заблокировали поставку Sukhoi Superjet 100 для иранских авиалиний

Российские самолёты Sukhoi Superjet 100 не могут быть переданы иранской авиакомпании из-за блокирования сделки из США. Разрешение Штатов требуется, потому что на 10% Superjet состоит из американского оборудования, сообщает ILNA (Иранское агентство трудовых новостей).

— Iran Air Tours — дочерняя компания национального авиаперевозчика IranAir — ранее подписала первоначальное соглашение о покупке 20 "Суперджетов". Ещё одна иранская авиакомпания достигла соглашения об аренде трёх самолётов. Но из-за отсутствия лицензии, выданной OFAC (Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США), прибытие самолётов в Иран пока даже не обсуждается, — цитирует агентство секретаря Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани.

По сведениям агентства, различные иранские компании нуждаются в около 500 самолётах. 100 вакантных мест в авиапарке страны предполагалось заместить авиалайнерами Sukhoi Superjet. Но из-за санкций США за последние годы Иран смог купить лишь 13 самолётов, 13 французско-итальянского авиационного концерна ATR и ещё три самолёта Airbus.