Путин в канун Рождества навестил пациентов детского хосписа в Санкт-Петербурге

Глава государства поздравил ребят с новогодними праздниками и подарил по мешку со сладостями. А кому-то даже повезло "дать пять" президенту!

Президент России Владимир Путин в канун светлого праздника Рождества Христова посетил детский хоспис в Санкт-Петербурге. Это первое в России учреждение, оказывающее маленьким пациентам паллиативную помощь. Здесь делается всё возможное, чтобы улучшить качество жизни детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями, и по мере возможности продлить её.

Кто-то поступает сюда в терминальной стадии болезни и остаётся до самого конца, а кто-то возвращается домой с заметным улучшением.

Глава государства пообщался с ребятами, поздравил их с новогодними праздниками и подарил по мешку со сладостями. А кому-то даже повезло "дать пять" президенту.

Рождественский сочельник в стенах хосписа встречают 23 пациента — как совсем нежного возраста, так и подростки. Конечно, дома было бы лучше, но, чтобы пережить тяжёлые времена, в учреждении постарались разместить всё необходимое: широкие коридоры, современные лифты, чтобы можно было поднимать детей-колясочников на второй этаж, бассейн, каминный зал, современная кухня. Кто-то из малышей, беседуя с журналистами, признался, что, когда впервые попал сюда, подумал, что это гостиница.

Есть в стенах хосписа и молельная комната для представителей всех конфессий, что особенно актуально в рождественские праздники.

В 2003 году по инициативе Санкт-Петербургской епархии и благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира был организован Благотворительный фонд "Детский хоспис" с целью создания учреждения по оказанию паллиативной помощи больным детям. Под руководством протоиерея Александра Ткаченко фонд начал свою работу как выездная служба, состоящая из социальных педагогов, психологов. Фонд был призван оказывать паллиативную помощь неизлечимо больным детям и членам их семей. Спустя три года было учреждено Медицинское учреждение "Детский хоспис" для оказания квалифицированной врачебной помощи на дому, затем появилось здание, а в 2010-м детский хоспис на улице Бабушкина стал первым в Российской Федерации медицинским учреждением нового типа.