В Крыму испытали ракетные комплексы "Бал"

Читайте также

В Крыму испытали ракетные комплексы "Бал"

1

Фото: © РИА "Новости"/Виталий Тимкив

Противокорабельные ракетные комплексы "Бал" выполнили в Крыму нанесение условных ударов по морским целям, пишет "Интерфакс".

Сообщается, что военные отработали размещение техники на различных позициях, выполнили выход, развёртывание комплексов, а также смену боевого порядка и местоположения после применения оружия.

В ходе учений произвели несколько электронных пусков ракет.

О том, что новые береговые ракетные комплексы "Бал" дислоцированы в Крыму, стало известно в ноябре 2018 года. Как писал Лайф, украинский подполковник Александр Самарский назвал их фейковой силой.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×