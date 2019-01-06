В Крыму испытали ракетные комплексы "Бал"

Противокорабельные ракетные комплексы "Бал" выполнили в Крыму нанесение условных ударов по морским целям, пишет "Интерфакс".
Сообщается, что военные отработали размещение техники на различных позициях, выполнили выход, развёртывание комплексов, а также смену боевого порядка и местоположения после применения оружия.
В ходе учений произвели несколько электронных пусков ракет.
О том, что новые береговые ракетные комплексы "Бал" дислоцированы в Крыму, стало известно в ноябре 2018 года. Как писал Лайф, украинский подполковник Александр Самарский назвал их фейковой силой.
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