Реконструкция синей ветки Московского метро сократит интервал движения поездов

Благодаря модернизации инфраструктуры на Арбатско-Покровской линии метрополитена Москвы снизится интервал движения поездов. Так что пассажиры в час пик будут экономить десять секунд, приводит агентство "Москва" слова начальника дирекции инфраструктуры подземки Дмитрия Дощатова.

— В период со второго по восьмое января на восточном участке Арбатско-Покровской линии проходит модернизация инфраструктуры метрополитена. Одна из наиболее важных составляющих — это реконструкция АТДП (системы устройств автоматики и телемеханики движения поездов). Будет смонтирована самая современная система АЛС-АРС (автоматическая локомотивная сигнализация с автоматическим регулированием скорости), которая позволит более точно определять местоположение подвижного состава... В будущем мы сумеем уменьшить интервал движения поездов в часы пик на десять секунд, — рассказал начальник дирекции инфраструктуры.

Установка новой системы не только поможет добраться до нужной станции чуть быстрее, но и повысит безопасность. Усовершенствование ветки от "Курской" до "Партизанской" уже выполнено. Второй этап и реконструкция ветки до "Щёлковской" должны завершиться восьмого января, а девятого числа поезда пойдут уже по графику с 5:30 утра.

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