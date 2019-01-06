США направили в Чёрное море большой десантный корабль

В соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории не более 21 суток.

Десантный корабль USS Fort McHenry Военно-морских сил США осуществляет переход через Дарданеллы в Чёрное море. Об этом сообщает в соцсетях пресс-служба командования Шестого флота ВМС США.

#USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet #Power4Peace pic.twitter.com/jTqF64i8e1 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 6 января 2019 г.

— Отправка USS Fort McHenry в Чёрное море подтверждает нашу коллективную решимость в отношении безопасности Чёрного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе, — говорится в сообщении.

На борту корабля, оснащённого ракетным оружием и зенитной артиллерией, размещены 500 морских пехотинцев. Водоизмещение судна составляет 16,1 тыс. тонн.

Напомним, что, согласно международной конвенции, корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории не более 21 суток.

Летом прошлого года корабли США совместно с ВМС Украины проводили в Чёрном море совместные учения Sea Breeze — 2018. В российском МИДе посчитали, что подобные манёвры увеличивают напряжённость в регионе и конкретно на юго-востоке Украины.

А две недели назад замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил кораблю-разведчику Великобритании HMS Echo отправиться в Азовское море, чтобы проверить реакцию России. В то время корабль заходил в порт Одессы.