США направили в Чёрное море большой десантный корабль

Читайте также

США направили в Чёрное море большой десантный корабль

1589

Фото: © Twitter/U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

В соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории не более 21 суток.

Десантный корабль USS Fort McHenry Военно-морских сил США осуществляет переход через Дарданеллы в Чёрное море. Об этом сообщает в соцсетях пресс-служба командования Шестого флота ВМС США.

— Отправка USS Fort McHenry в Чёрное море подтверждает нашу коллективную решимость в отношении безопасности Чёрного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе, — говорится в сообщении.

На борту корабля, оснащённого ракетным оружием и зенитной артиллерией, размещены 500 морских пехотинцев. Водоизмещение судна составляет 16,1 тыс. тонн.

Напомним, что, согласно международной конвенции, корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории не более 21 суток.

Летом прошлого года корабли США совместно с ВМС Украины проводили в Чёрном море совместные учения Sea Breeze — 2018. В российском МИДе посчитали, что подобные манёвры увеличивают напряжённость в регионе и конкретно на юго-востоке Украины.

А две недели назад замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил кораблю-разведчику Великобритании HMS Echo отправиться в Азовское море, чтобы проверить реакцию России. В то время корабль заходил в порт Одессы.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×