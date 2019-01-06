Сбросили в снег. Пострадавшие в ДТП под Саратовом оказались наркокурьерами

Под видом оказания медицинской помощи пассажиру водитель сорвал с груди пострадавшего попутчика полиэтиленовые пакеты и отшвырнул их в снег.

Полицейские Саратовской области, прибывшие на место ДТП, обнаружили в снегу на обочине пакеты с наркотиками. Оказалось, что от них избавились пассажир и водитель ВАЗ-2114, попавшие в ДТП. До этого молодые люди на легковушке вылетели на встречку и столкнулись с большегрузом "Скания", сообщает ГУ МВД по региону.

— Проведённым исследованием установлено, что обнаруженное вещество является наркотической смесью массой более 1,5 кг, в состав которой входит героин, — говорится в сообщении полицейских.

Ранее госпитализированные молодые люди после проведения экспертизы стали фигурантами уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ.