"Бавария" оштрафовала полузащитника Рибери за нецензурные выражения в соцсетях

Футболист эмоционально отреагировал на обвинения в том, что он якобы заказал в ресторане стейк за 1200 евро.

Футбольный клуб "Бавария" наказал своего игрока Франка Рибери за неприличные выражения, которые он позволил себе в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

— У нас состоялась долгая беседа, в рамках которой я сообщил Франку, что на него будет наложен большой денежный штраф. Он с ним согласился, — говорится в публикации.

Скандал разразился после того, как Рибери сходил в ресторан во время своего отпуска в Дубае. В СМИ написали, что там он заказал стейк за 1200 евро. Позже оказалось, что это не так, а в ресторан он пришёл по приглашению в рамках рекламной акции.

Тем не менее пользователи социальных сетей обрушились на футболиста с критикой, на которую спортсмен и ответил некорректно.

Как ранее сообщал Лайф, в ноябре 2018 года Рибери побил журналиста за критику в свой адрес.