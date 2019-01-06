Колючий прогноз. Москву и область засыплет ледяными иглами

Мельчайшие кристаллы красиво сверкают на солнце и при свете фонарей, но могут заметно ухудшить видимость.

В ночь на Рождество в Московском регионе ожидают резкое изменение погоды, пишет в "Телеграме" канал "360". По прогнозам синоптиков, снежный циклон сменится антициклоном из Западной Европы, который принесёт похолодание.

Ночью в столице и области обещают до 20 градусов мороза. Кроме того, возможно выпадение "ледяных игл". Это осадки в виде мельчайших кристаллов льда.

Метеорологи предупредили, что сверкающие "иглы" могут ухудшить видимость на дорогах до 500–1000 метров.