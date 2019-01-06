В Магнитогорске после обрушения дома начались проверки газового оборудования

В Магнитогорске начали проверять газовое оборудование, сообщил мэр Сергей Бердников. Он заявил, что газоснабжением в городе занимаются частные компании, с которыми жители заключают договор.
Бердников добавил, что вместе с прокуратурой мэрия составила предписания всем этим организациям, чтобы они проверили газовую технику и инфраструктуру как можно скорее, при необходимости — вне графиков.
Как ранее писал Лайф, разрушенные взрывом подъезды многоэтажки снесут.
Напомним, подъезд десятиэтажки на улице Карла Маркса рухнул рано утром 31 декабря 2018 года. По предварительным данным, произошёл взрыв газа. Погибло 39 человек.
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