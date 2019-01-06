"Раз — и выпал шанс". Пациент детского хосписа рассказал о встрече с Путиным

Саша — один из тех ребят, которые по состоянию здоровья не смогут встретить Рождество дома. И неожиданный визит президента стал для него настоящим подарком.

Один из пациентов детского хосписа в Санкт-Петербурге, куда сегодня, в канун Рождества, приехал президент Владимир Путин, рассказал Лайфу о своих эмоциях от такого сюрприза. Саша уже почти совсем взрослый, но при встрече с главой государства не смог сдержать самой искренней детской радости.

— Я пришёл в некий восторг, когда его увидел, — признаётся Александр. — Ведь увидеть президента — это не так просто. А тут раз — и тебе такой шанс выпадает.

Он также рассказал, что российский лидер пришёл к ним в гости не с пустыми руками. Каждому пациенту Путин вручил сладкий подарок в форме кремлёвской башни и ёлочный шарик. Но и Путина без презента ребята не отпустили. Например, Саша тоже подарил президенту украшение на ёлку.

Как уже сообщал Лайф, Рождественский сочельник в стенах хосписа встречают 23 пациента — как совсем нежного возраста, так и подростки.