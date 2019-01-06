Трамп готов закончить шатдаун "хоть завтра", но не готов отказаться от стены

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что готов хоть завтра прекратить шатдаун (приостановку деятельности федерального правительства), если он получит от парламентариев согласие потратить 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

— Этот шатдаун может закончиться хоть завтра или продолжаться очень долго... Это очень важная борьба, которую нужно выиграть, — заявил президент.

Американское правительство не функционирует с середины декабря, уже 16-й день, из-за того что демократы отказываются принять законопроект о расходах на стену.

Трамп также добавил, что может обойтись и без согласия сената, если введёт чрезвычайное положение в стране, при любом итоге стена окупится за год. Завершая встречу с журналистами утром 6 января, Трамп заявил, что многие из 800 000 федеральных сотрудников, которые все эти дни работают либо без оплаты, либо им было приказано оставаться дома, полностью согласны с тем, что делает президент.