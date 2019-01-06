Мэр Таллина предложил сделать православное Рождество государственным праздником

Православное Рождество в Эстонии нужно сделать официальным праздничным днём, уверен мэр Таллина Таави Аас. Его слова приводит РИА "Новости".
— Православные составляют самую большую группу верующих в Эстонии, в том числе и в Таллине, и мы должны уважать их желание быть в этот день со своей семьёй, — сказал градоначальник.
Он напомнил, что многие государственные деятели страны были православными. Кроме того, по его мнению, введение нового государственного праздника поможет росту экономики, поскольку в выходные и праздники заметно растёт потребление.
Как ранее писал Лайф, премьер-министр Эстонии поздравил граждан страны с Новым годом на русском языке.
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