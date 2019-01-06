Оползень в Афганистане унёс жизни 40 человек

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Оползень в Афганистане унёс жизни 40 человек

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Трагедия произошла в афганской провинции Бадахшан. Из-за схода оползня погибло не менее 40 работников золотодобывающей шахты в местности под названием Шапу. По данным местных СМИ, число погибших может возрасти — в больницы были доставлены несколько раненых, в том числе в критическом состоянии.

По информации агентства, президент Афганистана Ашраф Гани выразил соболезнования семьям жертв и пострадавших и поручил местным властям в скорейшем времени предоставить им помощь.

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