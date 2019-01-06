Быстро не выйдет. Трамп напомнил, что не обещал оперативный вывод войск из Сирии

Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме рассказал, что не называл сроки вывода американского контингента из Сирийской Арабской Республики, поэтому не стоит ожидать, что это произойдёт быстро.

— Мы выведем наши войска... Я никогда не говорил, что это будет сделано так уж быстро, — цитирует президента РИА "Новости".

Обращаясь к американским военным, находящимся в Сирии, Трамп назвал их "героями всего мира". С выводом войск из Сирии не согласился действующий министр обороны США Джеймс Мэттис, от чего он подал в отставку.