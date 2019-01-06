Путин заявил, что средства на паллиативную помощь будут выделяться регулярно

Читайте также

Путин заявил, что средства на паллиативную помощь будут выделяться регулярно

27

Президент РФ Владимир Путин. Справа: генеральный директор хосписа протоиерей Александр.

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Речь идёт о поддержке хосписов, где делается всё возможное, чтобы улучшить качество жизни детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями, и по мере возможности продлить её.

Президент России Владимир Путин пообещал хосписам регулярную бюджетную поддержку уже с 2019 года. Об этом он заявил во время посещения одного из таких учреждений в Санкт-Петербурге.

— У нас с этого года регулярно будут выделяться средства из федерального бюджета на такую помощь. В этом году — около пяти миллиардов рублей, — отметил российский лидер.

Руководитель "Детского хосписа" Александр Ткаченко поблагодарил главу государства за внимание к этой проблеме и выразил надежду, что финансирование даст возможность сделать "настоящий прорыв для развития паллиативной помощи в нашей стране".

Напомним, что глава государства сегодня поздравил маленьких пациентов с новогодними праздниками и подарил по мешку со сладостями. А кому-то даже повезло "дать пять" президенту.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×