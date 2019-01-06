Трамп подтвердил ликвидацию одного из самых разыскиваемых боевиков "Аль-Каиды"

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Трамп подтвердил ликвидацию одного из самых разыскиваемых боевиков "Аль-Каиды"

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Американские военные. Фото: ©flickr/soldiersmediacenter

Речь идет о Джамале аль-Бадави, причастном к теракту 2000 года против американского эсминца "Коул" в Йемене.

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию террориста "Аль-Каиды"* Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави. Об этом американский лидер написал в свое Twitter. Аль-Бадави считался одним из самых разыскиваемых террористов ФБР. За информацию, ведущую к его поимке, была назначена награда в 5 миллионов долларов.

Аль-Бадави был причастен к событиям 18-летней давности: попытке подрыва корабля ВМС США в порту йеменского города Адена. В результате взрыва 17 моряков погибли, десятки других были ранены.

— Наши замечательные военные восстановили справедливость по отношению к героям, которые погибли и пострадали при трусливом нападении на эсминец "Коул". Мы только что убили лидера этого нападения Джамаля аль-Бадави. Наша работа против "Аль-Каиды" продолжается, — написал Трамп в "твиттере".

Ранее СМИ сообщали, что аль-Бадави был ликвидирован в ходе авиаудара в муфахазе Мариб в Йемене.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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