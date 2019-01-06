Трамп подтвердил ликвидацию одного из самых разыскиваемых боевиков "Аль-Каиды"

Речь идет о Джамале аль-Бадави, причастном к теракту 2000 года против американского эсминца "Коул" в Йемене.

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию террориста "Аль-Каиды"* Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави. Об этом американский лидер написал в свое Twitter. Аль-Бадави считался одним из самых разыскиваемых террористов ФБР. За информацию, ведущую к его поимке, была назначена награда в 5 миллионов долларов.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2019 г.

Аль-Бадави был причастен к событиям 18-летней давности: попытке подрыва корабля ВМС США в порту йеменского города Адена. В результате взрыва 17 моряков погибли, десятки других были ранены.

— Наши замечательные военные восстановили справедливость по отношению к героям, которые погибли и пострадали при трусливом нападении на эсминец "Коул". Мы только что убили лидера этого нападения Джамаля аль-Бадави. Наша работа против "Аль-Каиды" продолжается, — написал Трамп в "твиттере".

Ранее СМИ сообщали, что аль-Бадави был ликвидирован в ходе авиаудара в муфахазе Мариб в Йемене.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.