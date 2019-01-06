Отмена визита Рогозина в США поставила под угрозу проект исследования Венеры

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Отмена визита Рогозина в США поставила под угрозу проект исследования Венеры

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Фото: © Pixabay/GEORGE TSIMTSIMIS

В РАН опасаются, что из-за вмешательства политики в науку разрушатся планы построить базу на поверхности соседней планеты.

Если глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не поедет в NASA, это может помешать совместным амбициозным проектам, заявил РИА "Новости" директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович.

— Одна из тем — это совместный проект "Венера-Д", вторая — сотрудничество по будущему освоению Луны и созданию окололунной станции, третья — по МКС, — сказал учёный.

Он отметил, что космос — одна из немногих сфер, в которых Россия и США по-прежнему поддерживают активные контакты.

Проект "Венера-Д" предусматривает строительство "долгоживущей" базы на поверхности планеты. Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный сообщил, что российская сторона уже подготовила документы по проекту.

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