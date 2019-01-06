Ревнивец из Чувашии застрелил водителя скорой, приняв его за любовника подруги

По данным следствия, мужчина пришёл к станции скорой помощи с заряженным ружьём, но убить хотел совсем другого человека.

В посёлке Первомайский в Чувашии задержали подозреваемого в убийстве водителя скорой помощи, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным правоохранителей, вечером 4 января он устроил своей подруге сцену ревности, обвинив её в измене с фельдшером. Затем он взял из дома охотничье ружьё ИЖ-27М, зарядил его единственным патроном и отправился на станцию скорой помощи.

Дверь была заперта, и тогда предполагаемый преступник решил ждать выхода фельдшера. Увидев мужской силуэт, он выстрелил и лишь после этого понял, что ошибся: это был не фельдшер, а водитель. Тот скончался на месте. Ему было 57 лет.

Подозреваемый арестован. Заведено уголовное дело по статье "Убийство".