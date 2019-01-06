Полицейский нашёл 100 тысяч рублей и вернул хозяину

Крупная сумма денег выпала из кармана их владельца, и пропажу он обнаружил только дома.

Житель Якутска потерял пачку денег, но ему повезло: их нашёл честный участковый. Об этом пишет РИА "Новости".

Сообщается, что хозяин крупной суммы снял её в банке, но дома обнаружил, что купюры на 100 тысяч рублей выпали из кармана куртки.

Позже выяснилось, что деньги увидел на снегу участковый полиции Леонид Лебедев. Он взял пачку и принёс в дежурную часть, где и сообщил о находке. Позже владельца нашли через соцсети.

— Очень обрадовался, когда получил свои деньги обратно, поблагодарил меня. Сказал, что даже не надеялся на чудо, — поделился полицейский.