Уэйн Руни был арестован за пьяный дебош в аэропорту Вашингтона

Звезда мирового футбола вёл себя вызывающе в аэропорту и громко ругался с прохожими.

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни был арестован в Вашингтоне за громкую нецензурную брань в состоянии опьянения в общественном месте. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, инцидент произошёл ещё 16 декабря. Руни взяли под стражу в вашингтонском аэропорту имени Даллеса, однако позже он был освобождён под подписку о невыезде, оплатив при этом штраф в размере 25 долларов и 91 доллар издержек.

Уэйн Руни завершил выступления за сборную Англии в 2016 году. В футболке "трёх львов" он сыграл 119 матчей и забил 53 мяча. С 2018 года он играет в США за клуб "Ди-cи юнайтед", за который провёл 20 матчей, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

Лайф ранее рассказывал о случае, когда пассажиры лишились мест в самолёте из-за жены Уэйна Руни.