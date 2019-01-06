В Тюмени девушка умерла после неудачного прыжка в батутном парке

Медики прибыли чуть более чем через десять минут и почти час боролись за жизнь подростка.

В Тюмени девушка-подросток умерла после неудачного прыжка в батутном парке внутри торгово-развлекательного центра. Региональное управление СК РФ начало проверку.

— По предварительным данным, 5 января 2018 года 17-летняя девушка во время прыжков на батуте получила травму, в результате которой скончалась на месте, — сообщили в ведомстве.

Причину смерти устанавливают. Руководство управления СК РФ взяло под свой контроль ход проверки.

В региональном департаменте здравоохранения рассказали, что медики прибыли на место ЧП уже через 13 минут после вызова. Они час боролись за жизнь девушки, но спасти её не смогли.

А в прошлом году в Твери двухлетняя девочка сломала ключицу после падения с батута.