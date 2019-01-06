В США заключённый 11 лет ждал смертной казни и в итоге покончил с собой

Мужчина был приговорён ещё в 2007 году, однако исполнение приговора переносилось несколько раз.

Приговорённый к смертной казни 48-летний американец Скотт Дозьер в течение 11 лет ждал исполнения своего приговора, но в итоге решил покончить с собой, передаёт CNN

Такое долгое время ожидания связано с судебным разбирательством вокруг препарата, утверждённого правительством штата Невада для смертельных инъекций заключённым. По мнению правозащитников, средство может принести страдания осуждённым.

По информации журналистов, в своих интервью Дозьер неоднократно заявлял, что находиться в тюрьме для него — настоящая пытка, а жизнь там больше похожа на выживание.

Скотт Дозьер был арестован за жестокую расправу над мужчиной в Лас-Вегасе в 2002 году. Затем были обнаружены доказательства его причастности к ещё одному убийству, что привело к ужесточению наказания.