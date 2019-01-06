Американский десантный корабль Fort McHenry вошёл в Чёрное море

Согласно Конвенции Монтрё от 1936 года, он может находиться в акватории не более 21 дня.

Большой десантный корабль Fort McHenry ВМС США вошёл в Чёрное море. На портале Bosphorus Naval News опубликованы его фото в акватории.

USS Fort McHenry loaded with elements of the 22nd MEU passed through Istanbul tonight. She is the 1st @USNavy warship to deploy to the Black Sea since the Russian seizure of Ukrainian vessels in Nov. pic.twitter.com/W49SeXkEpM — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) January 6, 2019

В ВМС США подтвердили факт вхождения корабля в Чёрное море. Его целью названо патрулирование.

— Заход корабля Fort McHenry в Чёрное море подтверждает нашу коллективную приверженность безопасности Чёрного моря и укрепляет и без того прочные отношения с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе, — отметила командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франкетти.

Напомним, что правила прохода проливов Босфор и Дарданеллы установлены Конвенцией Монтрё от 1936 года. Для прохода кораблей нечерноморских стран есть ограничения. Они могут находиться в Чёрном море не более 21 дня. Турция имеет право закрыть проливы в случае войны, причём для всех сторон конфликта.

Отметим также, что летом прошлого года корабли США и ВМС Украины проводили в Чёрном море совместные учения Sea Breeze — 2018. В российском МИДе посчитали, что подобные манёвры увеличивают напряжённость в регионе и конкретно на юго-востоке Украины.