Британские СМИ сравнили СВР и ГРУ по степени опасности для Великобритании

По мнению собеседника издания, даже после скандала вокруг дела Скрипалей Россия не откажется от агентурной сети на Туманном Альбионе.

Неназванный источник в Правительстве Великобритании выразил уверенность, что Служба внешней разведки (СВР) России является более опасной и профессиональной, чем Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба, передаёт The Telegraph.

— Мы больше боимся того, что мы не знаем об СВР, по сравнению с тем, что мы знаем о ГРУ, — рассказал один из собеседников газеты.

Отмечается, что, по его мнению, Кремль может предоставить "большую свободу действий" для СВР, что вызывает сильную тревогу у британцев из-за высокого профессионализма службы, которая, по мнению чиновников, пытается создать в Великобритании новую шпионскую сеть после скандала вокруг дела Скрипалей.

При этом второй собеседник издания был более сдержан и выразил уверенность, что даже если всё действительно так, то российским разведчикам всё-равно потребуется какое-то время на "перегруппировку".