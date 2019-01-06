В храме Христа Спасителя проходит Рождественская служба — прямая трансляция

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В храме Христа Спасителя проходит Рождественская служба — прямая трансляция

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Фото: ©РИА Новости/Виталий Аньков

В храме Христа Спасителя в Москве проходит рождественская служба. Чтобы посетить её, в собор приехали сотни верующих из многих регионов страны.

Праздничную службу традиционно возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Среди присутствующих на богослужении сенаторы и депутаты, представители других ветвей власти.

Сегодня Рождество отмечают Русская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская и Польская православные церкви.

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